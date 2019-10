Alexej Gerassimez wurde 1987 in Essen geboren und wuchs in einer Musikerfamilie auf. Der Vater ist Trompeter, die Mutter spielt Bratsche, sein Bruder Nicolai Klavier und sein Bruder Wassily Klavier und Violoncello - wie Alexej. Aber der war schon immer ein fingerfertiger Tüftler. Alles, was ploppt, klappert oder schnalzt, diente ihm früh als Instrument: Töpfe, Pfannen oder Dosen.

Reflektiert Klang und Zeit im Alltag

Mittlerweile ist Alexej Gerassimez Professor für Schlagzeug an der Hochschule für Musik und Theater München und hat dort die Stelle seines ehemaligen Lehrers Peter Sadlo übernommen. In seinem neuen Konzept-Programm "Genesis of Percussion" ehren er und seine Percussion-Kumpels den Rhythmus an sich, ohne dabei didaktisch zu werden. Unterschiedlichste musikalische Kulturen werden lebendig und gleichen einer Reflexion über die Entstehung von Klang und Zeit in der alltäglichen Umgebung.

Musik-Laufplan

Titel: 1. Teil: L'adoration de la terre (Ausschnitt): Les augures printainiers, Jeu du rapt

aus: Le sacre du printemps Ballett in 2 Bildern [Fassung 1947] (Das Frühlingsopfer)

Länge: 04:34

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Igor Strawinsky

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 00289-4777160;00289-4777155



Titel: Variations on Libertango für Vibraphon und Klavier (Perkussion)

Länge: 05:15

Solist: Alexej Gerassimez (Vibraphon)

Solist: Nicolai Gerassimez (Klavier)

Komponist: Alexej Gerassimez

Label: GENUIN

Best.-Nr: GEN 12243



Titel: Señorita

Länge: 04:55

Interpret: Justin Timberlake

Komponist: Justin Randall Timberlake, Charles "Chad" Hugo, Pharrell Williams

Label: Polystar

Best.-Nr: 9812514

Plattentitel: Bravo Hits 43



Titel: Sleep. Lied für gemischten Chor a cappella

Länge: 05:52

Chor: BYU Singers

Dirigent: Ronald Staheli

Komponist: Eric Whitacre

Label: BYU Records



Titel: Cleanin' out my closet

Länge: 05:03

Interpret: Eminem

Komponist: Marshall Bruce II Mathers, Jeff Bass

Label: Interscope

Best.-Nr: 497793-2

Plattentitel: Cleanin' out my closet



Titel: Fides tua

Länge: 04:51

Interpret: Tigran Hamasyan

Komponist: Tigran Hamasyan

Label: NONESUCH

Best.-Nr: 7559-79388-5

Plattentitel: An ancient observer



Titel: Nr. 1: Etude

aus: One Study One Summer für Marimba, Junk Percussion und Elektronik

Länge: 06:18

Solist: Alexej Gerassimez (Marimba,Perkussion)

Solist: Nicolai Gerassimez (Marimba,Perkussion)

Komponist: John Psathas

Label: GENUIN

Best.-Nr: GEN 12243



Titel: Best part

Länge: 03:29

Interpret: H.E.R. feat. Daniel Caesar

Komponist: H.E.R., Ashton Simmonds, Matthew Burnett, Jordan Evans, Riley Bell

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 19075932692

Plattentitel: H.E.R.



Titel: Soul with a capital "S"

Länge: 04:59

Interpret: Tower Of Power

Komponist: Emilio Castillo, Stephen "Doc" Kupka

Label: Epic

Best.-Nr: 473595-2

Plattentitel: T.O.P.