Der 1992 geborene Luxemburger entdeckte seine Liebe zum Xylofon bereits im Kindergarten. Später studierte er Marimba bei Bogdan Bacanu sowie Schlagwerk bei Leonhard Schmidinger und Josef Gumpinger in Linz. 2014 trommelte sich Christoph Sietzen beim ARD-Musikwettbewerb in die Championsleague der jungen wilden Schlagwerker wie Martin Grubinger oder Alexej Gerassimez. Wenige Jahre später erschien sein erstes Soloalbum ,Attraction'. Gastspiele mit den renommiertesten Orchestern führen ihn um die ganze Welt, seine CD-Einspielungen wurden mehrfach ausgezeichnet.

Mitglied des Wave Quartets

Christoph Sietzen ist Mitglied des von Bogdan Bacanu gegründeten Marimba-Ensembles The Wave Quartet und unterrichtet an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Zusätzlich spielt er auch noch Kontrabass und Cembalo - ein Multitalent.

