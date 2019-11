Aaron Pilsan zeigte schon früh großes Talent und wurde vom legendären Klavierpädagogen Karl-Heinz Kämmerling zunächst in Salzburg, dann in Hannover unterrichtet. Dort hat ihn inzwischen der Pianist Lars Vogt unter seine Fittiche genommen, dabei steht der 24-Jährige Musiker schon längst auf eigenen Füßen.

Deutschlandfunk-Förderpreisträger

Aaron Pilsan, 1995 in Dornbirn in Vorarlberg geboren, gewann zahlreiche Musikwettbewerbe wie den Deutschlandfunk-Förderpreis, und er wurde vom Fachmagazin Fono Forum schon 2011 zum Nachwuchskünstler des Jahres gekürt. Regelmäßig ist der Pianist Gast beim Kammermusikfestival "Spannungen" in Heimbach und durch ein Stipendium der European Concert Hall Organisation trat er bereits in einigen der berühmtesten Konzertsäle der Welt auf, wie dem Amsterdamer Concertgebouw, dem Palais des Beaux Arts in Brüssel und der Birmingham Symphony Hall.

Sein viel gelobtes Debütalbum mit Werken von Schubert und Beethoven veröffentlichte Aaron Pilsan im Jahr 2014, im vergangenen Jahr präsentierte er gemeinsam mit seinem Cellopartner Kian Soltani die CD "Home", auf der neben Schuberts Arpegione-Sonate auch persische Volkslieder zu hören sind.

