Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch wurde 1960 in Iwano-Frankiwsk, dem früheren galizischen Stanislaus, geboren. Dort lebt er auch heute. 1985 war er Mitbegründer der legendären literarischen Performance-Gruppe Bu-Ba-Bu (Burlesk-Balagan-Buffonada) und debütierte als Lyriker mit dem Gedichtband "Himmel und Plätze". Sein auf Ukrainisch 1992 veröffentlichter erster Roman "Karpatenkarneval" erschien 2019 erstmals in deutscher Übersetzung im Suhrkamp Verlag. Juri Andruchowytsch erhielt viele Auszeichnungen, darunter 2014 den Hannah-Arendt-Preis sowie 2016 die Goethe-Medaille.

