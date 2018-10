Mit Trompeten, Posaunen und Tuba füllt das Septett Säle von Düsseldorf bis Boston und entwickelt gemeinsam mit dem Regisseur Bernd Jeschek musiktheatralische Programme sowie Werke wie die "erste Operette des 21. Jahrhunderts" für die Ruhrtriennale und "Irmingard - wahrscheinlich eine Oper in 2 Akten" für die Salzburger Festspiele.

Blechblas-Spektakel auf höchstem Niveau

Die sieben Blechbläser lernten sich während des Studiums in Wien beim Musikantenstammtisch kennen, im Mnozil, einem ehemaligen Wirtshaus in der Nähe des Stephandoms. Dort spielten sie vor circa 25 Jahren Volksmusik auf, bevor sie sich zur verrücktesten Blechbläser-Combo Österreichs entwickelten. Mittlerweile tanzen, spielen, witzeln und singen sie auf der Bühne zu einem Misch aus Blasmusik, Jazz, Pop und Klassik - ein Blechblas-Spektakel, das sich stets auf höchstem künstlerischen Niveau befindet.

Musik-Laufplan

Titel: Walzer

Länge: 03:00

Interpret: HujGroup

Komponist: Cla Genua

Label: MGB

Best.-Nr: o.A.

Titel: Nr. 1: Preise, Jerusalem, den Herrn. Chor

aus: Preise, Jerusalem, den Herrn Kantate zum Ratswechsel in Leipzig für Soli, gemischten Chor und Orchester, BWV 119

Länge: 04:58

Solist: Deborah York (Sopran)

Solist: Ingeborg Danz (Alt)

Solist: Mark Padmore (Tenor)

Solist: Peter Kooy (Baß)

Chor: Chor des Collegium Vocale

Orchester: Collegium Vocale

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 901690

Titel: Gli occi miei ( Help yourself)

Länge: 03:19

Interpret: Mnozil Brass

Komponist: Carlo Donida, Tom Jones

Label: Südpolentertainment

Best.-Nr: EB196 - ASIN: B01888V1XK

Plattentitel: Yes, Yes, Yes!

Titel: Chop Suey!

Länge: 03:30

Interpret: System Of A Down

Komponist: Daron Malakian

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 501534-9

Plattentitel: Toxicity

Titel: Im Grünen erwacht

Länge: 02:04

Ensemble: LALÁ

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy

Titel: 1. Satz: Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt

aus: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

Länge: 03:02

Orchester: Junge Deutsche Philharmonie

Dirigent: Rudolf Barshai

Komponist: Gustav Mahler

Label: Brilliant Classics

Best.-Nr: 92205

Titel: Ascot Gavotte

Länge: 04:02

Interpret: Ruby Braff, Dick Hyman

Komponist: Frederick Loewe

Label: Concord Jazz

Best.-Nr: CCD 4393

Titel: Andante con moto (14'24)(2)

aus: Streichquartett d-Moll op.posth. D 810 für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Länge: 03:45

Ensemble: Alban-Berg-Quartett Wien

Komponist: Franz Schubert

Label: Emi

Best.-Nr: CDC 7473332

Titel: (5) Am Feierabend

aus: Die schöne Müllerin. Liederzyklus nach Gedichten von Wilhelm Müller, D 795 (op. 25)

Länge: 02:51

Interpret: The Erlkings

Komponist: Franz Schubert

Label: VerdeFish Records

Best.-Nr: keine

Titel: Gone too far

Länge: 03:18

Interpret: Lia Pale

Komponist: berT

Label: Emarcy Records