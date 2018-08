Harriet Krijgh wurde 1991 in Holland geboren. Schon früh kam sie durch ihr Elternhaus mit der Musik in Kontakt. Als Fünfjährige erhielt Harriet Krijgh ihren ersten Cellounterricht, mit neun Jahren wurde sie in die Klasse junger Talente am Utrechter Conservatorium aufgenommen. Vier Jahre später wechselte sie ans Konservatorium nach Wien. Gleichwohl, ein Wunderkind sei sie nicht gewesen, wie die Cellistin feststellt.

Nachfolgerin von Janine Jansen

Harriet Krijgh ist bereits in den großen Musikmetropolen aufgetreten, seien es Städte wie New York, Boston, Sydney oder Den Haag, oder Konzerthäuser wie das Concertgebouw Amsterdam, die Wigmore Hall London oder der Wiener Musikverein. Sie ist gefragt als Solistin und als Kammermusikerin und leitet mittlerweile in der Nachfolge der Geigerin Janine Jansen das Internationale Kammermusikfestival in Utrecht. Heute lebt die Cellistin in Wien.

Musik-Laufplan

