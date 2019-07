Mit neun wurde Julia Fischer Schülerin von Ana Chumachenco an der Musikhochschule München. Schon als Kind hat die Tochter einer slowakischen Pianistin und eines Mathematikers gelernt, selbst ihre strengste Kritikerin zu sein.

Eigene Musikplattform

Zuhause fühlt sich die vielreisende 36-Jährige am Starnberger See. Hier findet die gebürtige Münchnerin Zeit für die Familie, hier probt sie mit ihrem Streichquartett, gibt Meisterkurse und unterrichtet an der Hochschule in München. Eigene Aufnahmen veröffentlicht Julia Fischer inzwischen exklusiv auf ihrer Musikplattform, dem JF CLUB. Und wenn sie hin und wieder ihre Geige im Kasten ruhen lässt, brilliert Julia Fischer virtuos als Pianistin.

Musik-Laufplan

Titel: Erster Satz aus: Sonate für Violine und Klavier op.11

Länge: 06:44

Solist: Julia Fischer (Violine)

Solist: Henri Bonamy (Klavier)

Komponist: Mathieu Crickboom



Titel: Walzer aus: 5 Stücke für zwei Violinen und Klavier

Länge: 01:36

Solist: Julia Fischer (Violine)

Solist: Kiril Troussov (Violine)

Solist: Henri Bonamy (Klavier)

Komponist: Dmitri Schostakowitsch



Titel: Impromptu Ges-Dur Nr.3 D899

Länge: 04:12

Solist: Tatjana Nikolajewa (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: BBC LEGENDS

Best.-Nr: 2535976



Titel: 1.Satz: Allegro aus: Konzert Nr. 1 d-Moll, BWV 1052 für Cembalo und Orchester

Länge: 05:08

Solist: Glenn Gould (Klavier)

Orchester: Columbia Symphony Orchestra

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 60211



Titel: Erlkönig, D 328, op. 1

Länge: 04:19

Solist: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Solist: Gerald Moore (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 567558-2



Titel: 2. Satz aus: Sinfonie Nr.7, C-Dur, op.60 ("Leningrad")

Länge: 04:54

Orchester: Dresdner Philharmonie

Dirigent: Michael Sanderling

Komponist: Dmitri Schostakowitsch

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 9002109



Titel: 1. Satz: Andante aus: Trio für Klarinette, Viola und Klavier Es-Dur, KV 498

Länge: 03:08

Interpreten: Sabine Meyer (Klarinette), Nils Mönkemeyer (Viola), William Youn (Klavier)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985305412



Titel: 1. Satz aus: Streichquartett D-Dur, op.11

Länge: 03:06

Ensemble: David Oistrach Quartett

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: Colosseum

Best.-Nr: CRLP10190



Titel: Dritter Satz, Vif, aus: Sonate Nr.2 f-Moll, op.6

Länge: 03:24

Solist: Dinu Lipatti (Klavier)

Solist: George Enescu (Violine)

Komponist: George Enescu

Label: PROFIL edition günter hänssler

Best.-Nr: PH17011