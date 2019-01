Rebekka Bakken wurde 1970 in Oslo geboren, als Kind erhielt sie Geigenunterricht, brachte sich das Klavierspiel bei und begann, Lieder zu komponieren und zu texten. Als Jugendliche war ihr die Leidenschaft für Musik aber eher peinlich. Sie hörte sehr wenig Musik und kannte nur die, die sie im Fernsehen mitbekommen hatte. Das waren die Lieder des Eurovision Song Contest und Hard Core Jazz. Begeistert war sie von den Songs der deutschen Pop-Band Alphaville.

Aushängeschild der skandinavischen Jazzszene

Musik, aber auch Filme entwickelten sich für die Künstlerin aus Norwegen zu wesentlichen Quellen der Inspiration. Seit 2000 veröffentlichte Rebekka Bakken 14 Alben. Wichtige Stationen ihrer Laufbahn waren New York und Wien. Mit ihrer prägnanten Stimme gilt sie heute als Aushängeschild der skandinavischen Jazzszene. Das Feuilleton beschreibt ihren Gesang als einnehmend und sinnlich. Sich selbst sieht Rebekka Bakken als ihren "einzigen Richter". Mit den Liedern ihres neuen Albums "Things you leave behind" geht sie ab März auf Deutschlandtour.

Musik-Laufplan

Titel: Streets of London

Länge: 03:40

Interpret: Roger Whittaker

Komponist: Ralph Mc Tell

Label: LASER LIGHT

Best.-Nr: 21443/1

Plattentitel: Legendary Songs



Titel: Gloria: Domine

aus: Grosse Messe C-Moll K427 rev. and reconstr. by H.C. Robbins

Länge: 02:47

Solisten: Barbara Hendricks, Janet Perry, Peter Schreier

Orchester: Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 028943901222



Titel: Forever Young

Länge: 03:30

Interpret: Alphaville

Komponist: Frank Mertens, Bernhard Lloyd

Label: WEA International

Best.-Nr: 2292-40481-2

Plattentitel: Forever Young



Titel: I Wish I Knew How It would Feel To Be Free

Länge: 02:50

Interpret: Nina Simone

Komponist: William Taylor, Richard Lamb

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 886919918120

Plattentitel: Silk & Soul



Titel: Country

Länge: 04:58

Interpret: Keith Jarrett

Komponist: Keith Jarrett

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 1115

Plattentitel: My Song



Titel: Closer

Länge: 03:52

Interpret: Rebekka Bakken

Komponist: Rebekka Bakken

Label: Okeh

Best.-Nr: 19075876372

Plattentitel: Things You Leave Behind



Titel: Yankee Days

Länge: 03:58

Interpret: Rebekka Bakken

Komponist: Rebekka Bakken

Label: Okeh

Best.-Nr: 19075876372

Plattentitel: Things You Leave Behind



Titel: Wie soll ich dich empfangen

Länge: 01:19

Solisten: Peter Schreier (Tenor), Wolfgang Schöne (Bass), Julia Hamari (Alt)

Chor: Gächinger Kantorei Stuttgart

Orchester: Bach Collegium Stuttgart

Leitung: Helmut Rilling

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 887254676126



Titel: Workingman's Blues

Länge: 05:35

Interpret: Bob Dylan

Komponist: Bob Dylan

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Modern Times



Titel: Kyrie

aus: Misa Solemnis in D Major, op. 123

Länge: 05:58

Solisten: Renée Fleming (Sopran), Ann Murray (Alt), Vinson Cole (Tenor), Bryn Terfel (Bass)

Chor: London Voices

Orchester: The London Symphony Orchestra

Leitung: Sir Georg Solti

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Sony Classical

Plattentitel: Immortal Belvoed (Soundtrack)



Titel: Purple Rain

Länge: 04:06

Interpret: Prince and The Revolution

Komponist: Prince

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 929174-7

Plattentitel: Purple Rain (Single - Short version)