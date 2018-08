Céline Rudolph wuchs im Berlin der Siebzigerjahre auf, als Tochter einer Französin, die das Chanson liebt, und eines Deutschen, der für Jazz und Bossa Nova schwärmt.

Von Saudade bis Swing

Im Alter von fünf Jahren sang sie den Klassiker "Rosa Morena" auf Portugiesisch, ohne ein Wort zu verstehen. Bald spielte sie auf der Blockflöte Nat Adderleys "Work Song". Beim Gitarrespielen in ihrer Jugend orientierte sie sich am Sound brasilianischer Musik. Saudade, diese spezifische und sanfte Melancholie der Portugiesen, die auch die Brasilianer mit Hingabe pflegen, begleitete sie schon beim Gedichteschreiben und wirkt bis heute in ihre Aufnahmen, gepaart mit einem Gefühl für Swing. Céline Rudolph studierte unter anderem Jazzgesang in Berlin, sowie Perkussion in Westafrika und arbeitete mit Musikern wie Gary Peacock, Bobby McFerrin und Julia Hülsmann zusammen.

Musik-Laufplan

