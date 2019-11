Alin Coen wurde 1982 in Hamburg geboren und wuchs als Tochter einer deutschen Ärztin und eines mexikanischen Künstlers zweisprachig auf. Mit sechs Jahren bekam sie den ersten Klavierunterricht, worauf sie sich in die Musik von Claude Debussy verliebte. Joni Mitchell und Björk inspirierten sie zu Gitarrenspiel und Gesang. Als Jugendliche reiste Alin Coen nach Indien, Kanada, Osttimor und Schweden, wo sie zum ersten Mal auf einer Bühne stand. Nach ihrem Studium der Umweltschutztechnik in Weimar und Australien gründete sie 2007 die Alin Coen Band und war bereits bei Stefan Raab, Inas Nacht und beim Eurovision Song Contest zu Gast. Aktuell entsteht ein neues Album, das 2020 veröffentlicht werden soll.

Musik-Laufplan

Titel: Joga

Länge: 04:55

Interpret: Björk

Komponist: Björk Gudmundsdottir

Label: Polydor

Best.-Nr: 539166-2

Plattentitel: Homogenic



Titel: A case of you

Länge: 04:21

Interpret: Joni Mitchell

Komponist: Joni Mitchell

Label: Reprise Records

Best.-Nr: 927199-2

Plattentitel: Blue



Titel: Gratitude

Länge: 03:05

Interpret: Ani DiFranco

Komponist: Ani DiFranco

Label: Cooking Vinyl

Best.-Nr: COOKCD133

Plattentitel: Not so soft



Titel: (4)The Snow is Dancing. Modérément animé

aus: Children's Corner Suite für Klavier

Länge: 02:28

Solist: Arturo Benedetti Michelangeli (Klavier)

Komponist: Claude Debussy

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 459033-2



Titel: Vielleicht

Länge: 03:50

Interpret: Naima Husseini

Komponist: Naima Husseini

Label: Chateau Lala

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Immer Alles



Titel: Im Stillen

Länge: 03:08

Interpret: Max Prosa

Komponist: Stefan Ebert, Max Prosa

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 88697970392

Plattentitel: Die Phantasie wird siegen



Titel: Taro

Länge: 05:01

Interpret: alt-J

Komponist: Joe Newman, Gus Unger-Hamilton, Gwilym Sainsbury, Thom Green

Label: PLAY IT AGAIN SAM

Plattentitel: An Awesome wave



Titel: Decided

Länge: 03:04

Interpret: Johanna Amelie

Komponist: Johanna Amelie, Jared Meier-Klodt

Label: > Sammellabelcode, wird von Phononet verwendet <

Best.-Nr: ZEROHO15CD

Plattentitel: Distance



Titel: Vertiefen

Länge: 03:36

Interpretin: Friedo

Komponist: Friederike Dreessen



Titel: Grenzen

Länge: 04:19

Interpret: Dota

Komponist: Dorothea "Dota" Kehr

Label: KLEINGELDPRINZESSIN RECORDS

Plattentitel: Keine Gefahr (Limited Deluxe Edition)



Titel: 2. Satz: Assez vif, très rythmé

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello F-Dur

Länge: 06:25

Ensemble: Quatuor Ebène

Komponist: Maurice Ravel

Label: VIRGIN CLASSICS

Best.-Nr: 519045-2