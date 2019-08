In ihrem Film "3 Tage in Quiberon", eine Momentaufnahme aus dem Leben von Romy Schneider, rekonstruiert Emily Atef die berühmte Session des Fotografen Robert Lebeck und der Schauspielerin. 2018 lief der auf der Berlinale im Wettbewerb und gewann wenig später den Deutschen Filmpreis. Immer wieder geht es in Atefs Filmen um Frauen in Grenzsituationen. So auch in "Das Fremde in mir", ein Filmdrama über eine junge Mutter, die keine Gefühle für ihr neugeborenes Baby entwickeln kann.

Recherche in Nairobi

Gerade schreibt Emily Atef Drehbücher für internationale Co-Produktionen, recherchiert - unter anderem in Nairobi - für ihre neuen Geschichten. Unterwegs zu sein ist schon immer Teil ihrer Biografie gewesen. 1973 als Tochter einer französischen Mutter und eines iranischen Vaters in West-Berlin geboren, zog Emily Atef im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie nach Los Angeles. Sechs Jahre danach ging es nach Frankreich, wo sie Abitur machte. Sie studierte in London Theater und später Film an der Deutschen Film und Fernsehakademie in Berlin. Seit 2001 lebt die heute 45-Jährige mit Ehemann und Tochter wieder in ihrer Geburtsstadt.

Musik-Laufplan

Titel: This town ain't big enough for both of us

Länge: 03:04

Interpret: Sparks

Komponist: Ron Mael, Russell Mael

Label: SPV Recordings

Best.-Nr: 089-29892

Plattentitel: Glamrock



Titel: Marcus Garvey

Länge: 03:19

Interpret: Burning Spear

Komponist: Winston Rodney, Phillip J. Fullwood

Label: Island Records

Best.-Nr: 200827

Plattentitel: Harder than the best



Titel: Beautiful You

Länge: 03:59

Interpret: Lateef & The Chief

Komponist: Various Composers

Label: Epitaph

Plattentitel: Maroons: Ambush



Titel: 15 step

Länge: 03:58

Interpret: Radiohead

Komponist: Radiohead

Label: XL RECORDINGS

Best.-Nr: XLCD324

Plattentitel: In rainbows



Titel: Für Alina für Klavier [2. Version]

Länge: 10:53

Solist: Alexander Malter (Klavier)

Komponist: Arvo Pärt

Label: ECM-Records

Best.-Nr: ECM 1591



Titel: 3 Tage in Quiberon (Abspann)

Länge: 02:25

Interpret: Orchester

Komponist: Christoph M. Kaiser, Julian Maas

Label: Colosseum

Plattentitel: 3 Tage in Quiberon



Titel: Dambala

Länge: 06:52

Interpret: Nina Simone

Komponist: Tom McKay

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 88697938902

Plattentitel: Nina Simone sings the Blues / Silk & soul / 'nuff said! / Nina Simone and piano! / To love somebody / Black gold / Here comes the sun / Emergency ward! / It is finished



Titel: Zombie

Länge: 03:50

Interpret: Fela Kuti

Komponist: Fela Anikulapo Kuti

Label: FAK



Titel: Ole Bull-vals

Länge: 02:26

Interpret: Nils Økland

Komponist: Various Composers

Label: ECM-Records

Plattentitel: Lysøen (Hommage à Ole Bull)