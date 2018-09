Christina Gansch hat sich innerhalb weniger Jahre schon einige große Opernbühnen erobert: Ob bei den Festspielen in Salzburg und Glyndebourne, ob am Königlichen Opernhaus Covent Garden in London oder an der Staatsoper Hamburg - die 28-Jährige ist mit ihrer ebenmäßigen, dunkel timbrierten Stimme gefragt. Neben Sopranrollen aus Opern von Wolfgang Amadeus Mozart gehören auch Barock-Partien und die weibliche Titelfigur aus Claude Debussys Musikdrama "Pelléas et Mélisande" zu ihrem Repertoire.

Preisträgerin des Kathleen Ferrier Award

Aufgewachsen auf einem Bauernhof und verwurzelt in der Kultur ihrer Heimat, absolvierte die Österreicherin ihr Gesangsstudium am Mozarteum Salzburg und in London mit Auszeichnung. 2014 gewann sie den Kathleen Ferrier Award. Prägend war und ist für Christina Gansch die Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt und Teodor Currentzis.

Musik-Laufplan

Titel: 3. Satz Rondo alla turca

aus: Sonate für Klavier A-Dur KV 331

Länge: 03:24

Solist: Klara Würtz (Klavier)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Brilliant Classics

Best.-Nr: 92630/3

Titel: Arie "Vedrai carino" aus: Don Giovanni

Länge: 02:57

Solist: Christina Gansch (Sopran)

Orchester: Musica Aeterna

Dirigent: Teodor Currentzis

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 4266174

Titel: Duett "Bei Männern, welche Liebe fühlen"

aus: Die Zauberflöte Singspiel in 2 Akten, KV 620

Länge: 06:05

Solist: Dorothea Röschmann (Sopran)(Pamina)

Solist: Hanno Müller-Brachmann (Bass)(Papageno)

Orchester: Mahler Chamber Orchestra

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4786404

Titel: In de Berg bin i gern

Länge: 01:06

Interpret: Eisensteiner Weisenbläser

Komponist: Anonym

Label: MARC MUSIC GERMANY

Best.-Nr: 0000000

Titel: Liebhaber in allen Gestalten

Länge: 01:07

Solist: Elisabeth Schwarzkopf (Sopran)

Solist: Gerald Moore (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 094638027324

Titel: Crawling

Länge: 03:29

Interpret: Linkin Park

Komponist: Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Joseph Hahn, Mike Shinoda

Label: Polystar

Best.-Nr: 584858-2

Plattentitel: Wired up

Titel: Rezitativ Mein Herze schwimmt in Blut

aus: Kantate Mein Herze schwimmt in Blut BWV 199

Länge: 02:15

Solist: Edita Gruberova (Sopran)

Orchester: Deutsche Bachsolisten

Dirigent: Helmut Winschermann

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: CAPRICCIO

Best.-Nr: 71078

Titel: Erinnerung

Länge: 02:49

Solist: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Solist: Irwin Gage (Klavier)

Komponist: Gustav Mahler

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7243-476797-2

Titel: Der Hochzeitsbraten

Länge: 06:11

Solist: Christina Gansch (Sopran)

Solist: Robert Murray (Tenor)

Solist: Matthew Rose (Bass)

Solist: Malcom Martineau (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Stone Records Limited

Best.-Nr: 5060192780475

Titel: Defying Gravity

Länge: 05:53

Interpret: Ensemble

Komponist: Stephen Lawrence Schwartz

Label: Zyx-Records

Best.-Nr: ZYX55569-2

Plattentitel: Favorite themes from the musical "Wicked - Die Hexen von Oz"

Titel: 2. Teil - "Der Herr ist groß"

aus: Die Schöpfung Oratorium in 3 Teilen für Soli, gemischten Chor und Orchester, Hob. XXI Nr. 2

Länge: 02:31

Solist: Dorothea Röschmann (Sopran)(Gabriel / Eva)

Solist: Michael Schade (Tenor)(Uriel)

Solist: Christian Gerhaher (Bass)(Raphael / Adam)

Chor: Arnold Schoenberg Chor

Orchester: Concentus musicus Wien

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Joseph Haydn

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: 82876-58340-2

Titel: Traumpantomime

aus: Hänsel und Gretel. Märchenspiel in 3 Bildern

Länge: 02:55

Solist: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)(Hänsel)

Solist: Lucia Popp (Sopran)(Gretel)

Solist: Walter Berry (Bariton)(Peter)(Vater (Peter), Besenbinder)

Solist: Julia Hamari (Mezzosopran)(Mutter)

Solist: Anny Schlemm (Sopran)(Knusperhexe)

Solist: Norma Burrowes (Sopran)(Sandmännchen)

Solist: Edita Gruberova (Sopran)(Taumännchen)

Chor: Wiener Sängerknaben - Kuchenkinder

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Georg Solti

Komponist: Engelbert Humperdinck

Label: Decca

Best.-Nr: 421111-2