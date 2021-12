Wetter Am Mittwoch aufgelockert, im Norden Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht im Norden stark bewölkt, im Küstenumfeld etwas Regen oder Schnee. In der Mitte und Süden gering bewölkt, später gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 14 Grad. Am Tag im Norden etwas Regen oder Schnee, in den Niederungen Nebel. Sonst Auflockerungen und sonnig. Minus 2 bis plus 4 Grad.

21.12.2021