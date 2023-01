Wetter

Am Mittwoch bedeckt

Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt, teils dichter Nebel. Überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturen von plus 2 bis minus 7 Grad. Morgen bewölkt mit etwas Sprühregen, im höheren Bergland sonnige Abschnitte. Am Abend an der Nordsee aufkommender Regen. 1 bis 6 Grad.

24.01.2023