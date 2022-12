Wetter

Am Mittwoch bedeckt, im Norden etwas Regen, im Süden zeitweise sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Südosthälfte zunächst gering bewölkt oder klar, lokal Nebel, später aus Nordwesten aufkommender Regen, sonst weitgehend trocken. Tiefsttemperaturen von plus 5 bis minus 4 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Harz oberhalb von 1.000 Metern.

28.12.2022