Wetter

Am Mittwoch bedeckt mit Niederschlägen

Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, Schnee oder Schneeregen, teils Glatteisgefahr. Tiefstwerte von 0 bis minus 7 Grad. Am Tag überwiegend bedeckt mit Regen, Schauern oder Schneeschauern. Minus 1 bis plus 13 Grad.