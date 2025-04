Wetter

Am Mittwoch bewölkt mit Niederschlägen, im Osten sonnige Abschnitte

Das Wetter: In der Nacht zunächst abziehende Niederschläge, örtlich Nebelfelder. Im Südwesten erneut Wolkenverdichtung mit Regen und einzelnen Gewittern. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tag in der Westhälfte meist stark bewölkt. Von Süden bis zur Mitte aufkommender Regen, teils auch Gewitter. Nach Osten hin teils sonnig. 14 bis 27 Grad.