Wetter Am Mittwoch bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt, gelegentlich Sprühregen. In den Mittelgebirgen teils dichter Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt oder bedeckt, teils neblig-trüb und häufig Sprühregen. Im Tagesverlauf von Nordwesten bis zur Mitte Regen. 5 bis 11 Grad.

16.11.2021