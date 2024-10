Wetter

Am Mittwoch bewölkt mit Schauer und Gewittern

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte teils kräftiger Regen. In der Westhälfte erst trocken, später auch dort Regen. Temperaturen 14 bis 8 Grad. Morgen viele Wolken und Schauer oder Gewitter. Vom Hochrhein bis nach Ostbayern sowie in Sachsen freundlich und meist trocken. 16 bis 23 Grad.