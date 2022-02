Wetter Am Mittwoch bewölkt mit Schauern

Das Wetter: Nachts im Norden Schauer, im Westen nachlassende Niederschläge. In der Südosthälfte gebietsweise Regen und an den Alpen starker Schneefall. Tiefstwerte plus 7 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden wechselnd bis stark bewölkt, im Süden sowie in Teilen des Ostens Schauer. Temperaturen 4 bis 11 Grad.

02.02.2022