Wetter

Am Mittwoch bewölkt mit Schauern, im Süden sonnig

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt, vor allem an der See weitere Schauer, sonst vielfach trocken. Im Süden teils gering bewölkt oder klar. Tiefsttemperaturen 9 bis 0 Grad. Am Tage im Nordwesten Regen, sonst gebietsweise Schauer, im Süden länger sonnig. Tageshöchstwerte 8 bis 14 Grad.

08.11.2023