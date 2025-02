Wetter

Am Mittwoch bewölkt, örtlich Regen, im Süden teils sonnig

Das Wetter: Nachts im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und etwas Regen. Sonst gebietsweise Nebel oder gering bewölkt. Tiefstwerte plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag verbreitet wolkig, örtlich ein wenig Regen. Im Verlauf von Nordwesten her Wolkenauflockerungen. Im Süden und Südosten nach Nebelauflösung teils sonnig. Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.