Wetter

Am Mittwoch gebietsweise Regen, im Norden Auflockerungen, 15 bis 21 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht an den Alpen Regen. Sonst abklingende Schauer, im Norden und Nordosten gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen gebietsweise Regen, an den Alpen länger anhaltend. Im Norden im Tagesverlauf Auflockerungen, teils länger sonnig und trocken. Höchstwerte 15 bis 21 Grad.