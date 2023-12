Wetter

Am Mittwoch im Norden aufgelockert, sonst häufig Schauer

Das Wetter: In der Nacht von der Mitte bis in den Süden Regen, oberhalb 600 bis 800 m in Schnee übergehend. Im Norden aufgelockert, an der Nordsee häufiger Schauer. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad. Am Tag im Norden Schauer und im Süden Richtung Alpen abziehende Niederschläge. Temperaturen 3 bis 9 Grad.