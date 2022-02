Wetter Am Mittwoch im Norden regnerisch, im Süden trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte etwas Regen. In der Südhälfte Auflockerungen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordhälfte stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. In der Südhälfte freundliche Abschnitte, ganz im Süden auch länger sonnig. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

09.02.2022