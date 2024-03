Wetter

Am Mittwoch im Norden und Nordosten etwas Regen, sonst teils sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gering bewölkt, später stellenweise Nebel. Nur im Norden stark bewölkt, an der See vereinzelt Regen. Werte 9 bis 0 Grad. In der Lausitz, im östlichen Bergland und an den Alpen bis minus 2 Grad. Morgen im Norden und Nordosten zeitweise Regen. Von der Mitte bis in den Süden teils sonnig. 9 bis 21 Grad.