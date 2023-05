Wetter

Am Mittwoch im Norden und Nordwesten Regen, sonst sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Osten wolkig, aber rasch nach Osten abziehende Schauer und Gewitter. Am Alpenrand bedeckt und schauerartiger Regen, anfangs teils gewittrig. Sonst größere Wolkenlücken, im Norden später neue Schauer. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Morgen in Alpennähe stark bewölkt mit Regen, vereinzelt Gewitter. Im Nordwesten bewölkt und etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig. 12 bis 19 Grad.

23.05.2023