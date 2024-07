Wetter

Am Mittwoch im Norden und Westen bewölkt, im Osten und Süden heiter

Das Wetter: In der Nacht im Norden sowie an den Alpen allmählich nachlassende Schauer, anfangs Gewitter. Sonst wolkig, teils klar und meist trocken. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Tagsüber im Norden und Westen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Osten und Süden heiter und trocken. Temperaturen 22 bis 28 Grad, an den Küsten kühler.

16.07.2024