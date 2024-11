Wetter

Am Mittwoch im Norden und Westen Regen, sonst sonniger

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vom Nordwesten in den Osten ziehender Regen, der sich aber abschwächt. Im Norden einzelne Schauer, im Westen morgens neuer Regen. Sonst wolkig und meist trocken. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Morgen von Nordwesten und Westen auf die Mitte übergreifend Regen. Im Osten und Süden Auflockerungen, an den Alpen sonnige Abschnitte. 5 bis 14 Grad.