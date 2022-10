Wetter

Am Mittwoch im Norden und Westen sonnig, in der Mitte und im Süden Nebel

Das Wetter: In der Nacht in Alpennähe abklingende Niederschläge. Sonst wolkig, teils klar. Später in der Mitte und im Süden teils dichter Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 12 bis 2 Grad. In der Früh vor allem in der Mitte und im Süden teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Nachmittags gebietsweise heiter, im Norden und im Westen länger sonnig.13 bis 20 Grad.

19.10.2022