Wetter

Am Mittwoch im Osten sonnige Abschnitte, im Westen Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt und abklingende Schauer. Im Westen und Süden gebietsweise Nebel. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen für den Bereich Baden-Württemberg. Temperaturen 13 bis 7 Grad. Am Tag in der Osthälfte wechselnd wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Westen Niederschläge, vereinzelt Gewitter mit Starkregen. 19 bis 27 Grad.

08.06.2022