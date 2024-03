Wetter

Am Mittwoch im Süden Regen, sonst aufgelockert

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt, zeitweilige Auflockerungen im Nordosten und Osten. In Alpennähe Dauerniederschläge, teils bis in Tallagen als Schnee. 5 bis 0 Grad, im Osten und Nordosten bis minus 2 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte aufgelockert und teils sonnig, im Süden bedeckt mit Regen. 4 bis 12 Grad.