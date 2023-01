Wetter

Am Mittwoch im Süden Schneefall, sonst trocken, 0 bis 5 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht südlich von Mosel und Main stark bewölkt oder bedeckt und von Süden her ausbreitende Schneefälle. Im Küstenumfeld einzelne Schauer. Sonst wolkig oder gering bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Plus 1 bis minus 7 Grad. Morgen in der Südhälfte stark bewölkt mit Schneefall. Sonst wolkig, nach Nordwesten auch länger sonnig und meist trocken. 0 bis 5 Grad.

17.01.2023