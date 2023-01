Wetter

Am Mittwoch im Süden Schneefall, sonst trocken, 0 bis 5 Grad

Das Wetter: In der Nacht südlich von Mosel und Main stark bewölkt oder bedeckt und von Süden her ausbreitende Schneefälle. Im Küstenumfeld einzelne Schauer. Sonst wolkig oder gering bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Plus 1 bis minus 7 Grad. Morgen in der Südhälfte stark bewölkt mit Schneefall. Sonst wolkig, nach Nordwesten auch länger sonnig und meist trocken. 0 bis 5 Grad.

17.01.2023