Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen gering bewölkt oder klar mit Tiefstwerten von 6 bis 2 Grad. Im Osten wolkig bei plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag im Westen neben lockeren Wolkenfeldern viel Sonne, im Osten im Tagesverlauf bis zur Mitte ausgreifende starke Bewölkung. Temperaturen von 10 Grad an der Küste bis 20 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen sowie in der Südhälfte locker bewölkt oder sonnig, im Nordosten zeitweise stark bewölkt und etwas Regen. 10 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.