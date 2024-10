Wetter

Am Mittwoch im Westen und Süden trüb, sonst freundlich

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Westen stark bewölkt bis bedeckt, später von Süden Wolkenlücken und nachfolgend Nebelbildung. Sonst oft gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 12 Grad am Oberrhein bis 1 Grad im Osten. Morgen in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Niederschlag. Sonst oft freundlich, im Süden auch neblig trüb. 14 bis 23 Grad.