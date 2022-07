Wetter

Am Mittwoch in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte wolkig. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 19 bis 8 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt. In der Südhälfte überwiegend sonnig. Temperaturen im Norden 19 bis 31 Grad, im Südwesten bis 34 Grad.

13.07.2022