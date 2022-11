Wetter

Am Mittwoch in der Südwesthälfte Regen, sonst locker bewölkt

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Bayerischen Wald über 800 Meter Schneefall, später nachlassend. Im Westen und Nordwesten gelegentlich etwas Regen, sonst niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Am Tag im Nordosten und Osten meist locker bewölkt, im Westen und Südwesten verbreitet Regen. 4 bis 11 Grad.

23.11.2022