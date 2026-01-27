Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad.
Am Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht bedeckt, in der Westhälfte und im Mittelgebirgsraum Niederschläge, im Westen meist Regen, sonst teils Schnee, teils gefrierender Regen. Im Rest des Landes oft niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Morgen meist bedeckt, örtlich Niederschläge, teils als Schnee, in tieferen Lagen des Westens und Südwestens als Regen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.