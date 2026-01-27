Wetter
Am Mittwoch meist bedeckt, teils Schnee, teils Regen

Das Wetter: In der Nacht bedeckt, in der Westhälfte und im Mittelgebirgsraum Niederschläge, im Westen meist Regen, sonst teils Schnee, teils gefrierender Regen. Im Rest des Landes oft niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Morgen meist bedeckt, örtlich Niederschläge, teils als Schnee, in tieferen Lagen des Westens und Südwestens als Regen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad.
