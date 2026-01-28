Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht bedeckt, in der Westhälfte und in den Mittelgebirgen Niederschläge, teilweise mit Schnee oder gefrierendem Regen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag meist bewölkt, von Südwesten bis in die Mitte Regen oder Schnee. Temperaturen 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Im Nordosten weitgehend trocken. Bei -3 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.