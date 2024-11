Wetter

Am Mittwoch neblig-trüb, nur vereinzelt sonnig

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Verlauf Nebel oder Hochnebel. Temperaturen von plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag oft ganztags Nebel, nur gebietsweise sonnig, vor allem im Bergland. 7 bis 15 Grad.