Wetter

Am Mittwoch Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt und leichte Niederschläge, in Lagen oberhalb 400 m als Schnee. Im Osten bis in tiefe Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen verbreitet Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Im Norden kurze sonnige Phasen. 1 bis 7 Grad.

06.12.2022