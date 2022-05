Wetter

Am Mittwoch Niederschläge, in der Mitte sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Südosten abziehender Regen, im Norden wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt kurzen Gewittern. Sonst häufig größere Wolkenlücken, teils klar und meist trocken. 11 bis 2 Grad. Am Tag im Norden Schauer und vereinzelt Gewitter. In der Mitte vielfach sonnig, im Süden Regen. 16 bis 25 Grad.

31.05.2022