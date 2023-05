Wetter

Am Mittwoch nur im Osten trocken, 12 bis 22 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nordöstlich der Elbe meist trocken. In den übrigen Landesteilen verbreitet teils kräftige Regenfälle. In der zweiten Nachthälfte von Westen allmählich nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 12 bis 6, im Bergland bis 4 Grad. Morgen von der Nordsee bis zu den Alpen stark bewölkt und teils schauerartige Regenfälle. Im Osten meist trocken und oft sonnig. 12 bis 22 Grad.

09.05.2023