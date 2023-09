Wetter

Am Mittwoch oft heiter, im Nordwesten bewölkt, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordwesten viele Wolken und etwas Regen. In der Mitte wolkig, im Süden öfters klar und trocken. Vor allem an und südlich der Donau lokal Nebel. Tiefstwerte zwischen 17 und 7 Grad. Am Tage im Nordwesten bewölkt, aber meist trocken. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte von 20 Grad an der See bis 27 Grad im Südwesten.

20.09.2023