Wetter

Am Mittwoch oft sonnig bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils klar, nur im Nordosten etwas Regen nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Morgen vom Westen bis in den Süden und an der Ostseeküste länger sonnig. Sonst teils sonnig, teils bewölkt. 12 bis 18 Grad.