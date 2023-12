Wetter

Am Mittwoch Regen oder Schauer

Das Wetter: In der Nacht bei meist dichten Wolken gebietsweise Regen oder Schauer, nur in Vorpommern weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer, im äußersten Norden und Nordosten ab dem Nachmittag zunehmend mit Schnee vermischt. Temperaturen 2 bis 8, in der Südwesthälfte 8 bis 12 Grad.