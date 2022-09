Nach Gorbatschows Tod

Nächsten Mittwoch Schweigeminute im Bundestag (picture alliance / Vladimir Musaelyan / TASS / Vladimir Musaelyan)

Das teilte die Bundestagsverwaltung mit. Geplant ist eine Schweigeminute, außerdem wird Bundestagspräsidentin Bas das Lebenswerk Gorbatschows würdigen. Das Reichstagsgebäude soll den ganzen Tag über halbmast beflaggt sein.

Die Stadt Berlin hat bereits für diesen Samstag eine Trauerbeflaggung angeordnet. Anlass ist die Beisetzung Gorbatschows an diesem Tag in Moskau. Der russische Präsident Putin ließ unterdessen mitteilen, dass er an der Trauerfeier nicht teilnehmen werde. Der Kreml verwies auf den engen Zeitplan Putins und betonte, dass dieser bereits Blumen am Sarg niedergelegt habe.

Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war der letzte Staatschef der Sowjetunion in den Jahren 1985 bis 1991.

