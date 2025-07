Wetter

Am Mittwoch teils heftige Gewitter bei 34 bis 40 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Südwesten rasch abklingende Schauer und Gewitter, dann gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 23 Grad im Westen und Südwesten und bis 12 Grad in der Osthälfte. Morgen verbreitet sonnig. Am Nachmittag im Süden vereinzelt, im Norden und Nordwesten häufiger teils unwetterartige Gewitter mit Platzregen, Hagel und schweren Sturmböen. 34 bis 38 Grad, örtlich bis 40.