Wetter Am Mittwoch überwiegend bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht teils kräftiger Regen, in höheren Lagen Schneefall. Tiefstwerte plus 8 bis minus 3 Grad. Morgen bedeckt mit Regen, nur im Südosten meist trocken. 6 bis 11 Grad.

30.11.2021